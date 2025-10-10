Минюст внёс в список иноагентов блогера Садонина* и филолога Барскову*

Минюст России расширил реестр иностранных агентов. В него вошли журналисты Денис Загорье* и Василий Садонин*, блогер Алексей Шевцов*, политический активист Тимур Тухватуллин*, поэт Полина Барскова*, а также медиа-проект «Острый угол»*.

На официальном сайте ведомства указывается, что все они распространяли недостоверную информацию о решениях российских властей и проводимой государственной политике. Так, Барскова* и Загорье* участвовали в создании материалов для иностранных агентов и взаимодействовали с нежелательными организациями. Оба проживают за пределами России. Василий Садонин* привлекался к распространению сообщений организаций, признанных в нашей стране нежелательными.

Тимур Тухватуллин* обвиняется в распространении недостоверных сведений, формирующих негативный образ ВС России. Алексей Шевцов* участвовал в интервью на площадках иностранных СМИ и распространял ложную информацию об избирательной системе РФ. Медиа-проект «Острый угол»* систематически публиковал материалы иностранных агентов и нежелательных организаций.

Ранее в список иноагентов внесли бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову*. Она выступала против проведения СВО, распространяла материалы иностранных агентов среди неограниченного круга лиц и недостоверную информацию о власти РФ.

