На юге Москвы рухнули строительные леса, есть пострадавшие

На юге Москвы произошло обрушение строительных лесов, в результате чего пострадали несколько рабочих. Спасатели извлекли трёх человек из‑под завалов и продолжают поиски. Об этом сообщили в МЧС столицы.

«В 4-х этажном здании, находящемся на реконструкции, произошло падение строительных лесов и трёх рабочих, находившихся на них», — говорится в сообщении.

Три человека уже извлечены из‑под завалов и осматриваются медиками на месте происшествия. В ликвидации последствий участвуют городские спасатели. Аварийно-спасательные работы не проводились. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.

