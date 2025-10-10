На юге Москвы рухнули строительные леса, есть пострадавшие
На юге Москвы обрушились строительные леса, под завалами находятся рабочие. Обложка © Telegram / ЧП / Москва
На юге Москвы произошло обрушение строительных лесов, в результате чего пострадали несколько рабочих. Спасатели извлекли трёх человек из‑под завалов и продолжают поиски. Об этом сообщили в МЧС столицы.
На юге Москвы обрушились строительные леса, под завалами находятся рабочие. Видео © Telegram / ЧП / Москва
«В 4-х этажном здании, находящемся на реконструкции, произошло падение строительных лесов и трёх рабочих, находившихся на них», — говорится в сообщении.
Три человека уже извлечены из‑под завалов и осматриваются медиками на месте происшествия. В ликвидации последствий участвуют городские спасатели. Аварийно-спасательные работы не проводились. Обстоятельства и причины случившегося уточняются.
Ранее в центре Мадрида частично обрушилось здание, в результате чего пострадали как минимум десять человек. Под завалами могли находиться ещё четыре человека, и их поиски продолжались. В момент обрушения в шестиэтажном здании 1965 года постройки проводились ремонтные работы — помещение перестраивали под отель.
