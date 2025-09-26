Видео обрушения усадьбы князей Голицыных в Подмосковье дошло до СК

Уголовное дело возбуждено по факту частичного уничтожения усадьбы «Никольское-Урюпино» в Красногорске, которая имеет статус объекта культурного наследия. Информацию об этом распространила пресс-служба ГСУ СК России по Подмосковью после появления в Сети видео обрушения в бывшем пристанище князей Голицыных.

Видео © Телеграм / ilinskoe_news

«25 сентября в СМИ распространена информация о том, что в городском округе Красногорск усадьба «Никольское-Урюпино», являющаяся объектом культурного наследия, подвергнута частичному уничтожению. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 243 УК РФ («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ»), — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом следствие намерено провести повторный осмотр усадьбы с привлечением криминалистов. Для установления всех обстоятельств произошедшего запрашиваются документы по объекту, будут опрошены должностные лица и проведена специальная строительно-техническая экспертиза.

Ранее в Санкт-Петербурге вандалы повредили мемориал «Блокадный трамвай». Видео с процессом осквернения попала в Интернет, после чего было заведено уголовное дело по статье о реабилитации нацизма. Позже сотрудникам полиции удалось задержать двоих из трех фигурантов.