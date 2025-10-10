Валдайский форум
Регион
10 октября, 14:20

Первоклассник из Рязани чуть не лишился глаза из-за карандаша

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ground Picture

В рязанской школе №47 произошёл инцидент, в результате которого первоклассник получил серьёзную травму глаза. По словам отца пострадавшего, во время конфликта с другим учеником, ребёнок был ранен карандашом.

Как сообщает MK.ru, мальчика после травмы госпитализации в областную больницу имени Семашко, где ему была сделана срочная операция. Медики осторожны в оценках перспектив восстановления зрения. Отец пострадавшего уже обратился в полицию, это подтвердили журналистам в УМВД по Рязанской области.

Подростка жестоко избили до потери зрения в Калининграде, прокуратура уже взялась за дело

Ранее Life.ru рассказывал, как на Урале врачи ампутировали подростку руку из-за удара током в трансформаторной будке. 13-летний мальчик залез туда во время прогулки с друзьями, чтобы спрятаться от дождя.

