Блогеру, купившему Lamborghini на деньги от афер, запросили 9 лет колонии

Прокурор попросил приговорить скандально известного блогера Андрея Сидоропуло к девяти годам лишения свободы и штрафу в размере 3 млн рублей. Об этом стало известно из зала Савёловского суда Москвы.

По данным следствия, мужчина заработал на мошеннических схемах с обучающими онлайн-курсами и купил на вырученные средства Lamborghini за 22 миллиона рублей. Сидоропуло признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, поэтому дело рассматривается в особом порядке — без исследования доказательств.

Защита просила суд ограничиться условным сроком, отметив, что Сидоропуло «попал под эффект блогерства».

«Он приехал из Краснодара в Москву, познакомился с известными блогерами, за короткое время его популярность выросла с тысячи до 300 тысяч подписчиков. Это его не изменило», — заявил адвокат, передаёт РИА «Новости».

Напомним, что уроженца Краснодарского края Сидоропуло объявили в розыск ещё в 2023 году. В соцсетях блогер заявлял о создании уникального курса, обучающего приобретению онлайн-трафика по низкой цене для последующей выгодной перепродажи. Стоимость обучения составляла около 400 тысяч рублей.