Во время попытки возвращения утраченных позиций штурмовая группа ВСУ, состоящая из трёх военнослужащих, подверглась атаке дрона. В результате обстрела один из членов группы получил ранение. Вопреки принципам товарищества, два других военнослужащих, оставили сослуживца истекать кровью. Именно такие правила диктует им командир Олег Ширяев.

«В результате раненый штурмовик истек кровью и погиб. <...> Жизнь человека для него [Ширяева] ничего не значит и эти «ценности» он прививает своим подчиненным», — цитирует представителя силовых структур РИА «Новости».

Также украинские военные использовали тела своих мёртвых товарищей для защиты. Трупами бойцы ВСУ пытались закрыть трубу под дорогой, чтобы спрятаться в ней. Однако российские военные обнаружили украинских солдат и уничтожили их.