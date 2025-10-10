В городе Запорожье, который находится под контролем Киева, произошёл вопиющий инцидент, где пострадала невиновная женщина. Согласно официальному сообщению полиции региона, 35-летний местный житель во время бытового конфликта привёл в действие гранату и передал её в руки приятельнице.

Всё случилось в подъезде многоквартирного дома. По информации правоохранительных органов, мужчина во время ссоры выдернул чеку из гранаты и вложил взрывное устройство в руки женщины. В результате детонации боеприпаса пострадавшая скончалась на месте от полученных травм. Двое других людей, находившихся в это время в подъезде, получили ранения различной степени тяжести.

После совершения преступления злоумышленник предпринял попытку скрыться, однако в кратчайшие сроки был задержан правоохранительными органами. В настоящее время ему предъявлено официальное обвинение по статьям, предусматривающим ответственность за незаконное обращение с оружием и умышленное убийство. Расследование обстоятельств произошедшего продолжается.

Ранее сообщалось, что в результате конфликта с персоналом кафе-бара в Курганской области 40-летний мужчина бросил гранату в витрину заведения. Инцидент повлёк за собой материальный ущерб. Полиция оперативно установила и задержала подозреваемого, им оказался уже судимый житель Далматова.