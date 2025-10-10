Москвичи продали квартиры ради открытия наркофермы в Таиланде, но в итоге снаркоманились сами

Двое москвичей продали две квартиры, чтобы открыть ферму по выращиванию каннабиса в Таиланде. Однако вместо прибыльного бизнеса история закончилась наркозависимостью, психическим расстройством и тюрьмой, сообщает телеграм-канал Mash.

Пара из Москвы, переехавшая в Таиланд. Фото © Telegram / Mash

По данным телеграм-канала, супруги переехали в Таиланд с планом «начать жизнь у моря» и вложили вырученные от продажи жилья миллионы в легальное выращивание марихуаны. Первое время они активно тестировали собственный продукт, но вскоре потеряли контроль.

После нескольких недель «дегустации» у женщины обострилось психическое заболевание — она начала считать себя родственницей царской династии. Её муж попал в полицию за кражу и теперь находится под арестом. Сейчас оба россиянина содержатся в тайской тюрьме. По данным Mash, мужчина ведёт себя агрессивно и даже напал на представителя консульства, приехавшего помочь с оформлением документов.

Ранее, 26 сентября посол России в Таиланде Евгений Томихин проинформировал об исчезновении российской гражданки, ставшей жертвой обмана и незаконно вывезенной из Таиланда в Мьянму. Согласно предварительной информации, россиянка была вовлечена в мошеннический колл-центр. Ей угрожали физическим насилием или продажей органов за отказ выполнять приказы. Дипломат сообщил, что женщине обещали работу моделью в Таиланде через анонимный Telegram-канал, но реальность оказалась иной.