Суд арестовал обвиняемых в убийстве директора подмосковного лицея

В Подмосковье суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух обвиняемых в убийстве директора лицея №10 имени Ю. А. Гагарина, совершённого в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых в убийстве директора лицея Вадима Мениса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 10 октября 2002 года заслуженный учитель России, член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис был расстрелян киллером на пороге лицея. В результате происшествия один из сотрудников учебного заведения, вступивший в борьбу с нападавшим, получил огнестрельные ранения, а также был ранен ещё один свидетель.

Киллер скрылся на автомобиле, за рулём которого находился его пособник. Расследование установило, что заказ убийства поступил от одного из криминальных авторитетов, который выплатил киллеру $300. Спустя пять месяцев заказчик погиб в ДТП, а исполнителям удалось долго оставаться безнаказанными.

Ранее в Московской области были задержаны подозреваемые в совершении заказного убийства директора лицея №10 имени Ю. А. Гагарина, которое оставалось нераскрытым на протяжении 23 лет. Речь шла о киллере и его пособнике, причастных к гибели руководителя образовательного учреждения. Следственные органы задержали этих лиц в рамках расследования дела.