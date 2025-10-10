Ушаков заявил о готовности России к компромиссам по Украине, но с условием

Россия готова к определённым шагам навстречу в деле урегулирования украинского кризиса по итогам встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Данное заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков, подчеркнув, что необходима также работа Вашингтона с европейскими партнёрами и Киевом.

«Мы там (в Анкоридже) пошли на определённые уступки, прямо скажу. Наш президент готов пойти на это. Уступка, или, скорее, наш шаг навстречу связан с тем, что американцы должны получить от блока европейцев и украинцев», — ответил он в беседе с «Коммерсантом».

Помощник президента назвал договорённости, достигнутые Путиным и Трампом, фундаментальной основой для всех последующих решений. Он добавил, что ключевые моменты теперь можно собирать как кубики для последовательного решения проблем. Со стороны США существует готовность продвигать то, о чём договорились лидеры двух стран.

Юрий Ушаков также отметил, что Дональд Трамп демонстрирует хорошее понимание всей сложности проблемы. Он подчеркнул, что потенциал договорённостей, достигнутых на Аляске, ещё далеко не исчерпан. Россия в свою очередь готова согласиться с идеей, которая была подробно обсуждена в ходе тех переговоров.

Ранее Юрий Ушаков заявил, что достигнутые на Аляске договорённости между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом продолжают оставаться действенными, несмотря на наличие у них критиков. В ходе переговоров главы государств согласовали важные элементы, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования на Украине.