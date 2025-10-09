Достигнутые на Аляске договорённости между российским лидером Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом продолжают оставаться действенными, несмотря на наличие у них критиков. Данное заявление сделал помощник президента РФ Юрий Ушаков в своём комментарии для Первого канала.

Он уточнил, что в ходе встречи в Анкоридже главы двух государств согласовали важные элементы, которые могли бы лечь в основу мирного урегулирования на Украине. Ушаков признал, что эти договорённости не устраивают определённые стороны, в частности европейцев и главарей киевского режима. По его словам, противниками достигнутых пониманий выступают именно те, кто не заинтересован в мирном разрешении украинского кризиса.

«Эти договорённости и понимания им не нравятся, но это не значит, что эти договорённости не работают», — ответил он.

Помощник российского лидера подчеркнул, что работоспособность соглашений не зависит от их субъективного восприятия различными политическими силами. Он констатировал, что достигнутые сделки функционируют на практике. Ушаков добавил, что именно на основе этих договорённостей стороны планируют продолжать свои дальнейшие контакты.