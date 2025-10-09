Валдайский форум
9 октября, 08:29

В Кремле заявили, что вопрос о новой встрече Путина и Трампа сейчас не стоит

Обложка © ТАСС / АР / Jae C. Hong

Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на Аляске. Тогда лидеры провели трёхчасовые переговоры. Беседа началась ещё в лимузине Трампа. На днях президент России заявил о готовности продолжать дискуссию с Трампом по Украине. При этом ещё в ходе переговоров в Анкоридже Путин пригласил американского коллегу в Москву.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Александра Вишнякова
