В Кремле заявили, что вопрос о новой встрече Путина и Трампа сейчас не стоит

Вопрос о новой встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не стоит, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 15 августа на Аляске. Тогда лидеры провели трёхчасовые переговоры. Беседа началась ещё в лимузине Трампа. На днях президент России заявил о готовности продолжать дискуссию с Трампом по Украине. При этом ещё в ходе переговоров в Анкоридже Путин пригласил американского коллегу в Москву.