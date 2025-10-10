«Трогает, бормочет»: Неизвестный с жуткой улыбкой два года кошмарит студенток столичного института

В Москве у метро «Аэропорт» на Ленинградском проспекте был замечен мужчина, систематически преследующий студенток Финансового университета при правительстве России. Видеоматериалы, опубликованные телеграм-каналом «Подъём», демонстрируют, как подозреваемый средних лет при обнаружении съёмки улыбается и скрывается в метро.

Мужчина, который преследует студенток в Москве. Видео © Telegram / Подъём

«Он подходит к девушкам, трогает их за спину, талию, плечи или волосы, иногда что-то бормочет вроде: «всё хорошо, удачи на учебе, хорошего дня» — и быстро уходит, если начать кричать. Первый раз я столкнулась с ним в свой первый день в университете первого курса. И, к сожалению, через два года, в первый день третьего курса, он снова оказался там», — рассказала одна из студенток в беседе с «Вечерней Москвой».

В пресс-службе Финансового университета подтвердили, что администрация обратилась в полицию. Правоохранительные органы взяли ситуацию на контроль, информация была передана участковому и патрульным группам, которые будут курсировать вблизи учебного заведения.

Ранее сообщалось, что студентки психологического факультета МГУ пожаловались на домогательства со стороны рабочих, выполняющих ремонтные работы в одном из корпусов. По словам девушек, строители пытаются прикасаться к ним через забор, свистят и издают непристойные звуки. Девушки направили руководству университета претензию с требованием провести беседу с рабочими, чьё поведение вызывает у них ужас.