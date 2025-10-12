Валдайский форум
12 октября, 06:23

Российским туристам испортили отпуск в Египте из-за конференции по Газе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlexAnton

Российских туристов лишили премиального отдыха в Египте из-за конференции по гуманитарным вопросам сектора Газа. По данным SHOT, более 30 россиян переселили в более дешёвый отель, так как их апартаменты заняли под мероприятие, о котором никто не знал.

Тур стоимостью 350 тысяч рублей на двоих в отель Rixos Premium Alamein 5 включал в себя перелёт из Москвы в Каир, четыре часа на авто от Каира до Эль-Аламейна и «сюрприз» в виде занятых номеров. Уже на месте россияне узнали, что в отеле проводится международная конференция и их на двое суток переселят в полупустующий отель Ghazala, который на уровень ниже, чем Rixos, и находится в часе езды. Туроператоры заявили, что тоже удивились и о событии не знали.

Позже отель возместил россиянам только 200 долларов за предоставленные неудобства. И чтобы задобрить гостей, провели для них дискотеку с российской музыкой.

Кстати, ранее Египет предложил России расширить географию туризма. Власти страны заинтересованы в увеличении потока наших туристов и предложили открыть новые авиационные направления в ранее недоступные для прямых рейсов аэропорты.

Александра Вишнякова
