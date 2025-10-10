Валдайский форум
10 октября, 14:57

Силовики оцепили маникюрный салон в Екатеринбурге из-за подозрительного предмета

Сегодня вечером, 10 октября, в Екатеринбурге сотрудники Росгвардии оцепили маникюрный салон, который расположен в доме номер 75 по проспекту Ленина. Как сообщил URA.ru очевидец, часть улицы была обнесена сигнальной лентой.

«Росгвардия обнесла лентой тротуар возле маникюрного салона на Ленина. Прохожих просят не фотографировать и идти дальше», — приводит агентство слова очевидца.

Журналист агентства обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии. Представители ведомства уточнили, что причиной прибытия сотрудников стало сообщение об обнаружении бесхозного предмета.

В Петербурге Эрмитаж эвакуировали из-за сообщения об угрозе безопасности
А ранее Life.ru сообщал, что у КПП военного госпиталя имени Бурденко в Москве нашли гранату. Эвакуация не объявлялась, на месте работали сапёры.

Дарья Нарыкова
