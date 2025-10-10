«Так его ненавижу!»: Доктор Мясников назвал самый бессмысленный диагноз

Известный российский кардиолог и телеведущий Александр Мясников эмоционально высказался о диагнозе, который, по его мнению, не несёт реальной диагностической ценности. Речь идёт об артрозе первой степени — состоянии, которое, по утверждению специалиста, врачи используют как формальную медицинскую отметку.

«Вот возьмём девушку. Она сейчас придёт к доктору: «У меня болит колено». Я сделаю рентген: «У тебя ничего нет, иди отсюда»? Нет. А я напишу: «Артроз первой степени. <...> Так я не люблю этот пустой диагноз. (...) Ненавижу!», — заявил Мясников в программе «О самом главном» на канале «Россия 1».

