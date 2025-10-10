В Ингушетии пробивший ограждение «гелик» вылетел в пруд и попал на видео

В Назрани водитель внедорожника Mercedes Gelandewagen на большой скорости пробил ограждение и съехал в городской пруд. Пострадавшего в результате инцидента мужчину доставили в медицинское учреждение, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

В Ингушетии автомобиль на большой скорости въехал в городской пруд. Видео © Telegram / ГУ МЧС России по Республике Ингушетия

Согласно заявлению ведомства, авария произошла на внутренней автодороге по Фабричной улице. Водитель иномарки не справился с управлением, что привело к пробитию ограждения и попаданию транспортного средства в воду. Мужчина получил травмы различной степени тяжести в результате данного происшествия. Очевидцы помогли ему выбраться, впоследствии его госпитализировали в ИРКБ города.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске пьяный водитель въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали шесть человек. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП находится в крайне тяжёлом состоянии.