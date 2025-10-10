Валдайский форум
10 октября, 16:23

Медведев передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания и привет от Путина

Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL

Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.

«Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента РФ», — сказал Медведев журналистам.

Медведев в Пхеньяне поблагодарил КНДР за поддержку СВО
Ранее сообщалось, что Медведев в среду прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии Кореи. Сегодня он почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне. Замглавы Совбеза также возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Демьянова
