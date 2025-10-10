Медведев передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания и привет от Путина

Ранее сообщалось, что Медведев в среду прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии Кореи. Сегодня он почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне. Замглавы Совбеза также возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.