Медведев передал Ким Чен Ыну наилучшие пожелания и привет от Путина
Обложка © ТАСС / Екатерина Штукина / POOL
Зампред Совбеза и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном он передал ему приветствие и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина.
«Я передал привет и наилучшие пожелания лидеру КНДР от президента РФ», — сказал Медведев журналистам.
Ранее сообщалось, что Медведев в среду прибыл в КНДР на 80-летие Трудовой партии Кореи. Сегодня он почтил память советских воинов, возложив венок к монументу Освобождения в Пхеньяне. Замглавы Совбеза также возложил цветы к статуям Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
