Жителя Узбекистана отправили за решётку за участие в СВО

Гражданин Узбекистана получил тюремный срок за участие в специальной военной операции на стороне России. Об этом сообщил Пахтачийский районный суд по уголовным делам Самаркандской области.

Согласно материалам дела, 27-летний осуждённый первоначально отправился в Россию на заработки в 2019 году. В 2021 году он был признан виновным в незаконном обороте наркотических средств и отбывал наказание в колонии строгого режима на территории Челябинской области. По версии следствия, в 2024 году правоохранительные органы предложили ему принять участие в боевых действиях в обмен на освобождение, получение российского гражданства и денежное вознаграждение.

После освобождения из колонии мужчина прошёл военную подготовку в Луганске, после чего был направлен в зону боевых действий. Он принимал участие в миссиях на территории ЛНР, Запорожской, Херсонской и Курской областей. В ходе одного из боёв он получил ранение и прошёл лечение в госпитале. После выздоровления гражданин Узбекистана обратился в дипломатическое представительство своей страны в Москве для получения новых документов.

В марте 2025 года он вернулся на родину и самостоятельно явился в отдел внутренних дел. Суд признал его виновным в совершении преступления по статье о наёмничестве и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в исправительном учреждении.

