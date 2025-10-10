Суд избрал меру пресечения для петербургского депутата Малькевича

Басманный районный суд Москвы избрал петербургскому депутату Александру Малькевичу меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определённых действий в отношении Малькевича Александра Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ», — говорится в сообщении.

Какие именно действия запретили Малькевичу, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Малькевич стал фигурантом уголовного дела, связанного с растратой денежных средств. Ему предъявлено обвинение.