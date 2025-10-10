Назван самый подешевевший овощ в России

В сентябре текущего года в России наблюдалось снижение цен на овощи, при этом наиболее заметно подешевела морковь. Такие данные приводит ТАСС, ссылаясь на Росстат.

Первый осенний месяц принёс приятные новости для кошельков покупателей: морковь стала дешевле почти на 17% (16,6%). Следом за ней подешевели картофель (на 15,2%) и репчатый лук (на 14,8%). Также заметно снизились цены на капусту (на 12,8%) и свеклу (на 12,3%). Но не все овощи подешевели: помидоры, наоборот, взлетели в цене на 22,7%, а сладкий перец подорожал на 7,5%. В целом, овощи и фрукты в России в сентябре стали дешевле на 3,5%.

Если говорить обо всех продуктах питания, то цены выросли совсем незначительно – всего на 0,03%. А вот общая инфляция за год замедлилась до 7,98%, но всё ещё остаётся высокой, почти в два раза выше, чем планировал Центробанк (4%).

Ранее сообщалось, что гречка и капуста могут подорожать после октябрьских дождей. Рост затрат подстегнёт цены на такие продукты в розничных магазинах.