Экономист предрёк снижение цен на сливочное масло в течение года и объяснил, почему

Объективных причин для наблюдаемых ранее темпов роста цен на сливочное масло не было. Так считает доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин. Life.ru узнал, что влияет на стоимость этого продукта в России.

«Считал и считаю, что производители попытались разогнать ажиотаж, а затем после его спада цены начали выравниваться, процесс ещё в полной мере не завершён, он продолжается. Так обычно и происходит — мы видели, к слову говоря, это и на яйцах, которые в августе 2025 года были примерно на 40% дешевле в сравнении с декабрём 2023 года. Поэтому я считаю важным никогда не поддаваться эмоциям в таких ситуациях, избегая импульсивных покупок», — говорит финансовый эксперт.

Сейчас цены на сливочное масло примерно на 1,5% ниже тех, что были в конце декабря 2024 года. При этом цены в августе 2025 года на все продукты питания были выше декабрьских на 2,1%, а сливочное масло падает в цене. Также финансист обратил внимание, что в сетевых магазинах достаточно часто проводят акции на этот продукт, позволяющие сделать ещё более выгодной его покупку.

«Думаю, что сливочное масло будет в числе тех товаров, которые в 2025 году покажут снижение в ценах. Я предполагаю, что на следующий 2026 год снижение цен на сливочное масло продолжится, но большим не будет: в пределах 5%», — уверен финансист.

Среди ключевых факторов снижения цен в следующем году финансист назвал наращивание отечественного производства сливочного масла, рост количественных и качественных показателей производства молока, конкуренция торговых сетей и производителей за покупателя.

По прогнозу экономиста, учитывая высокую частоту акций на сливочное масло в крупных торговых сетях в текущем году, то их число в 2026 году останется либо на уровне 2025 года, либо немного увеличится.

