Два человека погибли, четыре ранены при взрыве боеприпаса в Волгоградской области
В посёлке Степной Волгоградской области в гараже произошёл взрыв боеприпаса. По информации V1.RU, в результате инцидента погибли двое, пострадали один взрослый и трое детей.
«Есть пострадавшие. Один взрослый прохожий, трое детей. У детей ранения незначительные, всех госпитализировали», — заявил источник портала.
Он уточнил, что полиция уже оцепила место взрыва, и пожарные тоже были там.
Ранее сообщалось, что бытовой газ взорвался в жилом доме в Красном Луче в ЛНР. Повреждены несколько квартир, жителей дома эвакуировали. Предварительно, обошлось без пострадавших.
