Адлер содрогнулся от удара молнии невиданной силы

Над Адлером в ночь на пятницу, 10 октября, была зафиксирована рекордно мощная молния, сила разряда которой составила 376 килоампер. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

«В 01:35 в горах рядом с Адлером прошёл такой разряд, что его грохот многие могли принять за работу ПВО. За ним прошла целая серия вспышек в основном 100–200 кА», — говорится в сообщении.

При этом средняя сила обычной молнии обычно не превышает 20–30 килоампер. Таким образом, основной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее стандартных значений. Это не является единичным случаем для данного курорта, где ранее уже фиксировались подобные атмосферные аномалии с высокой силой тока.

Хотя столь мощные разряды и относятся к редким явлениям, полностью исключать их вероятность нельзя. Наиболее благоприятными условиями для их возникновения являются горный рельеф и повышенная влажность воздуха. По этой причине во время грозы рекомендуется оставаться в помещении, избегать укрытий под отдельно стоящими деревьями и держаться подальше от водоёмов.

Ранее сообщалось, что в Баймакском районе Башкирии в результате удара молнии погиб табун лошадей. Инцидент произошёл в селе Туркменево. Из-за грозы семь животных погибли.