10 октября, 18:56

Мишустин назначил первого замглавы Минтранса России

Константин Пашков. Обложка © mintrans.gov.ru

Константин Пашков, занимавший пост замминистра транспорта России, назначен на должность первого заместителя главы ведомства. Ранее занимавший эту должность Валентин Иванов стал заместителем министра. Распоряжения о кадровых перестановках подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

«Первым заместителем министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя министра. <…> Иванов Валентин Олегович, занимавший должность первого заместителя министра транспорта, назначен заместителем министра», — сказано в сообщении Министерства транспорта России.

Согласно данным на сайте ведомства, Пашков в разные годы занимал должности главы пресс-службы Московской железной дороги, советника министра путей сообщения России, начальника ФГУП Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, а также возглавлял департамент по связям с общественностью РЖД. В Минтрансе он был советником главы ведомства, замдиректора административного департамента, а затем и главой этого департамента. Летом прошлого года вступил в должность заместителя министра транспорта России.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин назначил губернатора Тверской области Игоря Руденя своим представителем в Северо-Западном федеральном округе. Об этом решении глава государства объявил в ходе рабочей встречи с Руденем, которая состоялась 29 сентября.

