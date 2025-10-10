Последний испуг: Посетительница Диснейленда умерла после посещения аттракциона «Дом с привидениями»
The Mirror: В США «Дом с привидениями» стал последним аттракционом для туристки
Обложка © Unsplash / Eleanor Brooke
В Калифорнийском Диснейленде скончалась пожилая посетительница после поездки на аттракционе «Дом с привидениями». Об этом сообщает издание The Mirror.
Посетительница приехала в парк развлечений и решила испытать один из его классических аттракционов, где гости ездят в кабинках по тёмным залам, оформленным под старинный особняк с эффектами присутствия привидений. После завершения маршрута женщина внезапно потеряла сознание.
Сотрудники парка немедленно приступили к проведению сердечно-лёгочной реанимации и вызвали медиков. Несмотря на оказанную помощь, женщина умерла. По данным администрации, её доставили в ближайшую больницу, где медики подтвердили смерть.
Аттракцион известен тем, что в нём показывают сцены смерти. В начале поездки посетителей помещают в комнату, которая визуально «растягивается».
Ранее в Гонконге филиппинец скончался после похода в парк развлечений. Турист впал в кому во время катания на аттракционе под названием «Холодное сердце навсегда». Туриста оперативно доставили в медучреждение, однако спасти его жизнь не удалось. По факту случившегося было проведено предварительное расследование, однако никаких нарушений в обеспечении безопасности на аттракционе обнаружено не было.
