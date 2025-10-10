Солнечная корональная дыра может вызвать магнитные бури на Земле 12 октября

На Солнце образовалась корональная дыра, которая 12 октября начнёт отражаться на магнитосфере Земли и вызовет слабые магнитные бури. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Корональная дыра на Солнце. Видео © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Согласно прогнозу, её воздействие проявится несколько раньше прежнего расчёта — уже со второй половины дня 12 октября. Ранее ожидалось, что быстрый поток из этой области не достигнет Земли до начала следующей недели. Воздействие будет ощущаться примерно два дня, до 14 октября включительно.

«На настоящий момент стоит прогноз на слабые бури. Сказать что-то в дополнение к этому довольно трудно, кроме того, что дыры, расположенные на экваторе Солнца, задевают планету в любом случае. Плоскость орбиты Земли примерно совпадает с плоскостью солнечного экватора, здесь же через два дня пройдёт быстрый поток плазмы из дыры, и подпрыгнуть, чтобы перескочить через него, планета точно не сможет», — говорится в сообщении.

