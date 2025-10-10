Фанат напал на Билли Айлиш на концерте в Майами, певица ударилась об ограждение

Во время концерта в Майами на Билли Айлиш напал один из её поклонников. Инцидент произошёл, когда 23-летняя поп-дива подошла к краю сцены, чтобы быть ближе к зрителям. Кадры с моментом нападения появились в соцсетях.

Фанат напал на Билли Айлиш и едва не сбил певицу с ног. Видео © TikTok / ms.gingerale

Фанат внезапно набросился на певицу и грубо схватил её, в результате чего Айлиш ударилась об ограждение и чуть не упала. Охрана сработала оперативно: толпу оттеснили, певица помогли подняться, а неуравновешенного поклонника скрутили и вывели из зала.

Ранее в Москве 35-летний поклонник певицы Доры (Дарьи Шихановой) проник к ней в квартиру через окно, надев костюм Человека-паука. 25-летняя артистка не оценила поступок и вызвала полицию. Задержанный утверждал, что хотел написать любовное признание на её стекле, однако Дора заявила, что это не первый случай навязчивого внимания с его стороны, и она опасается за свою безопасность.