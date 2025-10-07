Сталкер или жертва? Концерт рэпера Lovv66 обернулся скандалом с 17-летним фанатом

Рэпер Lovv66 (настоящее имя Иван Шабашов) опроверг информацию об избиении несовершеннолетнего поклонника. Школьник сам незаконно проник в гримёрку артиста и пытался рыться в личных вещах. Свою версию Lovv66 рассказал в беседе с изданием Super.

Оказалось, что 17-летний юноша обратился в полицию с заявлением о нанесении ему телесных повреждений командой рэпера. Окружение Lovv66 сообщает, что менеджер лишь придержала нарушителя за капюшон и вызвала охрану.

«На вопрос о причине его нахождения в гримёрной и цели изучения чужих вещей, он заявил, что пришёл на концерт «по спискам от артиста», после чего покинул помещение и скрылся в зоне концертной площадки. Менеджер и другие свидетели предоставили сотрудникам правоохранительных органов подробные объяснения произошедшего», — сообщили представители рэпера.