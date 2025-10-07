Валдайский форум
7 октября, 11:51

Сталкер или жертва? Концерт рэпера Lovv66 обернулся скандалом с 17-летним фанатом

Обложка © Wikipedia / Okras

Рэпер Lovv66 (настоящее имя Иван Шабашов) опроверг информацию об избиении несовершеннолетнего поклонника. Школьник сам незаконно проник в гримёрку артиста и пытался рыться в личных вещах. Свою версию Lovv66 рассказал в беседе с изданием Super.

Оказалось, что 17-летний юноша обратился в полицию с заявлением о нанесении ему телесных повреждений командой рэпера. Окружение Lovv66 сообщает, что менеджер лишь придержала нарушителя за капюшон и вызвала охрану.

«На вопрос о причине его нахождения в гримёрной и цели изучения чужих вещей, он заявил, что пришёл на концерт «по спискам от артиста», после чего покинул помещение и скрылся в зоне концертной площадки. Менеджер и другие свидетели предоставили сотрудникам правоохранительных органов подробные объяснения произошедшего», — сообщили представители рэпера.

Ранее Life.ru рассказал, что 35-летний фанат проник в квартиру 25-летней певицы Доры через окно. Артистка очень испугалась и вызвала полицию. Задержанный мужчина отрицает свою вину, мотивируя свой поступок «возвышенными чувствами». А певица призналась, что у неё до сих пор трясутся руки.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Наталья Афонина
