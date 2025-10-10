Валдайский форум
10 октября, 20:21

Пугачёвой направили уведомление о новом судебном иске, но его никто не получил

Алла Пугачёва. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alla_orfey

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что «Почта России» доставила уведомление о новом судебном иске Алле Пугачёвой, но адресат не явился за письмом.

«Уведомление ей направлено официально. Не хочет реагировать — её право. Но дело в суде будет рассмотрено. И очень скоро», — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Бородин, отсутствие Примадонны в России не является препятствием для суда. Он пояснил, что, несмотря на её право не отвечать на уведомление, заседание будет проведено в ближайшее время.

Напомним, ранее суд Москвы официально зарегистрировал третий по счёту иск ветерана афганской войны Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой на сумму 1,5 миллиарда рублей из-за скандальных высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.

Ради Галкина*: Иосиф Пригожин рассказал об унизительной просьбе Пугачёвой
76‑летняя певица живёт за границей, но ежемесячные перечисления на её российскую банковскую карту продолжаются. Часть бытовых платежей от её имени оплачивают доверенные лица. Артистке полагаются дополнительные надбавки — дополнительное материальное обеспечение за ордена и Государственную премию. ДМО составляет 330% социальной пенсии (8 824 рубля), то есть в 2025 году около 29 119 рублей, но выплачивается только неработающим пенсионерам. Пугачёва получает доходы от российских стримингов, поэтому пока не подпадает под эту надбавку.

