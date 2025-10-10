Пугачёвой направили уведомление о новом судебном иске, но его никто не получил

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что «Почта России» доставила уведомление о новом судебном иске Алле Пугачёвой, но адресат не явился за письмом.

«Уведомление ей направлено официально. Не хочет реагировать — её право. Но дело в суде будет рассмотрено. И очень скоро», — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил Бородин, отсутствие Примадонны в России не является препятствием для суда. Он пояснил, что, несмотря на её право не отвечать на уведомление, заседание будет проведено в ближайшее время.

Напомним, ранее суд Москвы официально зарегистрировал третий по счёту иск ветерана афганской войны Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой на сумму 1,5 миллиарда рублей из-за скандальных высказываний о Джохаре Дудаеве в недавнем интервью. Соответствующая запись появилась в картотеке суда.

76‑летняя певица живёт за границей, но ежемесячные перечисления на её российскую банковскую карту продолжаются. Часть бытовых платежей от её имени оплачивают доверенные лица. Артистке полагаются дополнительные надбавки — дополнительное материальное обеспечение за ордена и Государственную премию. ДМО составляет 330% социальной пенсии (8 824 рубля), то есть в 2025 году около 29 119 рублей, но выплачивается только неработающим пенсионерам. Пугачёва получает доходы от российских стримингов, поэтому пока не подпадает под эту надбавку.