Правительство России ввело санкции в отношении французского автоконцерна Renault

Правительство России утвердило постановление о расширении санкционного списка против зарубежных компаний. Ограничения распространились на французский автоконцерн Renault SAS. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Правовой основой для введения санкций служит постановление № 851 от 11 мая 2022 года. Согласно данному документу, санкционный список включает в себя два раздела: в один вносятся организации, против которых принимаются специальные экономические меры, а в другой — компании, работающие в сфере военно-технического сотрудничества. Renault SAS относится ко второй категории.

Ранее в этот список был внесён ещё один представитель европейской автомобильной промышленности — немецкая компания Daimler Truck AG, специализирующаяся на производстве грузовиков.

Ранее Чехия официально возобновила продажи российских внедорожников LADA Niva. Стоимость базовой модели «Нива Легенда» без кондиционера составляет около 418 тысяч крон (примерно 1,7 млн рублей). Несмотря на антироссийские санкции, автомобили вновь появились у местных дилеров.