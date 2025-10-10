Суд по иску Генпрокуратуры постановил изъять имущество СПбГУП в собственность РФ

Арбитражный суд принял решение о передаче государству комплекса зданий, принадлежавших ранее Санкт-Петербургскому гуманитарному университету профсоюзов (СПбГУП). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Объекты недвижимости были построены на бюджетные средства и всегда являлись федеральной собственностью. Руководство профсоюзов и ректор университета Александр Запесоцкий, как утверждает суд, незаконно завладели имуществом, используя судебные механизмы. В ходе разбирательства выяснилось, что Запесоцкий использовал активы в личных целях.

Суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России к Федерации независимых профсоюзов России и Гуманитарному университету профсоюзов. Речь идёт о ряде объектов недвижимости, включая общежитие вместимостью 1,2 тысячи человек, крупный учебный корпус (46 тыс. кв. м), а также несколько нежилых зданий (корпус №3 – 490 кв. м, танцевальный павильон – 205 кв. м, корпус №4 – 894 кв. м).

