Гидрометцентр: В Подмосковье объявлен жёлтый уровень опасности из-за тумана

В Московской области объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за сильного тумана, который ожидается в регионе до 10:00 мск субботы. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, предупредив о снижении видимости на дорогах. Туман стал пятым подряд с начала недели, пишет ТАСС.

«В период до 10:00 мск субботы объявлен жёлтый погодный уровень из-за ожидаемого местами тумана, при котором видимость может упасть до 100-500 метров», — сообщил представитель ведомства.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночью ожидается облачная погода с дождями, местами умеренными. Температура в Москве составит до +9 градусов, по области — от +4 до +9 градусов. Ветер восточный и юго-восточный, 2-7 м/с. Днём в субботу в Москве воздух прогреется до +10…+12 градусов, в Подмосковье – от +7 до +12 градусов.

Ранее сообщалось, что до конца текущей недели в столице ожидается пасмурная, умеренно тёплая и влажная погода. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра России Людмилы Паршиной, температура воздуха на 3-4 градуса превышает обычные показатели для этого периода. Ожидаются небольшие дожди на протяжении всей недели, а ночные заморозки маловероятны. Также сообщалось о вероятности густых туманов в Подмосковье ночью и утром в среду, с ухудшением видимости на дорогах до 300-500 метров.