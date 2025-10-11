Сенатор Карасин рассказал о ходе переговоров с США по возобновлению авиарейсов

Переговоры о восстановлении авиасообщения между Россией и США могут продолжаться до конца октября. Соответствующее заявление сделал глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин. Об этом пишет газета «Известия».

«Это один из приоритетов, который будет показывать способность вывести отношения из глубокого тупика. Эти переговоры продолжаются и будут продолжены, насколько я понимаю, до конца октября. Мы, я надеюсь, узнаем об этих результатах», — отметил сенатор.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев в июне сообщал о возможном возобновлении авиасообщения России и США до конца 2025 года.

Ранее стало известно, что китайская авиакомпания запускает самый длинный прямой рейс в мире продолжительностью 25 часов из Шанхая в Буэнос-Айрес. Первый полёт на Boeing 777-300 компании China Eastern Airlines запланирован на 4 декабря с двухчасовой транзитной остановкой в новозеландском Окленде. Обратный путь займёт 29 часов из-за особенностей воздушных потоков. Данный маршрут станет первым в истории авиасообщения между Китаем и Латинской Америкой с пересадкой в Южном полушарии, что исключает необходимость транзита через США или Европу.