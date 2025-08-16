Дарчиев: Процесс восстановления авиасообщения между США и РФ уже идёт

Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США уже идёт. Об этом сообщил посол России в Штатах Александр Дарчиев после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

«Это процесс, процесс идёт. Я бы хотел, чтобы он шёл быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне», — прокомментировал Дарчиев в ответ на вопрос журналистов.

Также Дарчиев отмечал, что следующая встреча Путина и Трампа может состояться в Москве. В этом случае визы для американской делегации выдадут значительно быстрее. По его словам, процедура займёт меньше двух-трёх дней.