Дарчиев: Процесс восстановления авиасообщения между США и РФ уже идёт
Обложка © Life.ru
Процесс восстановления прямого авиасообщения между Россией и США уже идёт. Об этом сообщил посол России в Штатах Александр Дарчиев после встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.
«Это процесс, процесс идёт. Я бы хотел, чтобы он шёл быстрее. Подготовлены документы с нашей стороны, мы их передали на рассмотрение американской стороне», — прокомментировал Дарчиев в ответ на вопрос журналистов.
Также Дарчиев отмечал, что следующая встреча Путина и Трампа может состояться в Москве. В этом случае визы для американской делегации выдадут значительно быстрее. По его словам, процедура займёт меньше двух-трёх дней.
Переговоры Путина и Трампа на Аляске продолжались около трёх часов. После главы государств вышли к прессе. Лидер России заявил, что Вашингтон и Москва могут сотрудничать разных сферах, у стран огромный потенциал и много возможностей для взаимодействия. Он также пригласил американского коллегу в Россию. Трамп ответил, что «это вполне возможно».