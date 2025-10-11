В США мужчина умышленно разбрызгал кровь в больнице и заразил медиков ВИЧ

В Северной Каролине (США) задержали Кэмерона Гилкриста по подозрению в нападении на двух медработников. Об этом сообщает New York Post.

В марте 2025 года 25-летний Гилкрист поступил в больницу Северной Каролины из-за диабета, в учреждении ему поставили капельницы. Во время процедуры он внезапно вырвал внутривенную иглу и распылил кровь в лицо двум медикам — мужчине и женщине. В результате происшествия оба сотрудника больницы заразились ВИЧ-инфекцией.

Гилкрист умышленно скрыл свой ВИЧ-положительный статус, и суд признал его действия преднамеренными. Ему грозит ему до 7 лет тюрьмы. Однако мужчина может избежать наказания, поскольку установлено, что он состоял не только на учёте по ВИЧ, но и наблюдался у психиатра.

Ранее Life.ru рассказал, как не допустить ошибок при экспресс-анализе на дому. Наиболее востребованными являются устройства для измерения уровня глюкозы в крови, которые помогают диабетикам. Также анализаторы доказали свою эффективность во время пандемии коронавируса. А ещё на рынке появились портативные устройства для определения ВИЧ. Подробнее — в материале Life.ru.