Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 01:37

В США мужчина умышленно разбрызгал кровь в больнице и заразил медиков ВИЧ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goodbishop

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / goodbishop

В Северной Каролине (США) задержали Кэмерона Гилкриста по подозрению в нападении на двух медработников. Об этом сообщает New York Post.

В марте 2025 года 25-летний Гилкрист поступил в больницу Северной Каролины из-за диабета, в учреждении ему поставили капельницы. Во время процедуры он внезапно вырвал внутривенную иглу и распылил кровь в лицо двум медикам — мужчине и женщине. В результате происшествия оба сотрудника больницы заразились ВИЧ-инфекцией.

Гилкрист умышленно скрыл свой ВИЧ-положительный статус, и суд признал его действия преднамеренными. Ему грозит ему до 7 лет тюрьмы. Однако мужчина может избежать наказания, поскольку установлено, что он состоял не только на учёте по ВИЧ, но и наблюдался у психиатра.

Биолог предупредил об опасном «сюрпризе» от укуса клопа-убийцы спустя десятилетия
Биолог предупредил об опасном «сюрпризе» от укуса клопа-убийцы спустя десятилетия

Ранее Life.ru рассказал, как не допустить ошибок при экспресс-анализе на дому. Наиболее востребованными являются устройства для измерения уровня глюкозы в крови, которые помогают диабетикам. Также анализаторы доказали свою эффективность во время пандемии коронавируса. А ещё на рынке появились портативные устройства для определения ВИЧ. Подробнее — в материале Life.ru.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar