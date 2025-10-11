Во время смотра перед трибунами демонстрировались «непобедимые отряды заграничных операций», проявившие «несгибаемый корейский характер» и оставившие «новую страницу в истории Корейской народной армии» благодаря боевой доблести и заслугам при защите чести и достоинства страны.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что на военном параде в Пхеньяне одно из подразделений прошло в строю с государственными флагами России и КНДР. По словам Хинштейна, особенно трогательным было то, что эта часть прошла под песню «Служить России». Мероприятие в столице КНДР было организовано в честь 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. В рамках торжеств состоялось шествие с портретами корейских героев, сражавшихся за Отечество. Данная акция во многом напоминала российское движение «Бессмертный полк».