На военном параде в Пхеньяне одно из подразделений прошло в строю с государственными флагами России и КНДР. Данное заявление сделал губернатор Курской области Александр Хинштейн, принявший участие в торжественном мероприятии.

Силы специального назначения с флагами РФ и КНДР прошли на параде в Пхеньяне. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

«Плечом к плечу и в едином строю: вот так сегодня прошла колонна войск КНДР на военном параде. Это те солдаты, которые бок о бок с нашими военными освобождали Курскую землю от укронацистов», — написал он в своём телеграм-канале.

По словам Хинштейна, особенно трогательным было то, что эта часть прошла под песню «Служить России». Военные несли в руках российский триколор и флаг КНДР. Губернатор подчеркнул, что такой жест стал символом крепкой дружбы народов и надёжного плеча.

Мероприятие в столице КНДР было организовано в честь 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи. В рамках торжеств состоялось шествие с портретами корейских героев, сражавшихся за Отечество. Данная акция во многом напоминала российское движение «Бессмертный полк». Церемония продемонстрировала общие традиции памяти о воинском подвиге.