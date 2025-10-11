Генсек Беларра назвала лауреата Нобелевской премии мира военным преступником

Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра осудила присуждение Нобелевской премии мира в текущем году, отметив, что награду теперь вручают «путчистам и военным преступникам». Своё мнение она выразила в социальной сети Х.

Напомним, Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Политик была удостоена премии мира за свою неутомимую деятельность «в защиту демократических свобод в Венесуэле и за её усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии». 57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.