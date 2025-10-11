Генсек Беларра назвала лауреата Нобелевской премии мира военным преступником
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Мачадо. Обложка © ТАСС / EPA / RONALD PENA R
Генеральный секретарь испанской левой партии Podemos Ионе Беларра осудила присуждение Нобелевской премии мира в текущем году, отметив, что награду теперь вручают «путчистам и военным преступникам». Своё мнение она выразила в социальной сети Х.
«Нобелевскую премию мира сейчас получают путчисты и военные преступники», — заявила Беларра.
Она также отметила резкое падение авторитета международных организаций, которые, по её мнению, должны выражать интересы человечества.
Напомним, Нобелевская премия мира 2025 года была присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо. Политик была удостоена премии мира за свою неутомимую деятельность «в защиту демократических свобод в Венесуэле и за её усилия по обеспечению справедливого и мирного перехода от авторитарного режима к демократии». 57-летняя Мачадо, известная своей оппозицией к режиму правления Николаса Мадуро, ранее занимала пост депутата Национальной ассамблеи Венесуэлы с 2011 по 2014 год и баллотировалась на пост президента в 2012 году.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.