Ким Чен Ын передал привет Путину через Дмитрия Медведева

Лидер КНДР Ким Чен Ын обратился к зампреду Совбеза и председателю партии «Единая Россия» Дмитрию Медведеву с просьбой передать привет президенту РФ Владимиру Путину и российскому народу. Информацию распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Встреча состоялась в Пхеньяне 10 октября в рамках празднования 80-летия Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Товарищ Ким Чен Ын попросил передать тёплый привет уважаемому президенту РФ товарищу Владимиру Владимировичу Путину, руководству и членам партии «Единая Россия», братскому российскому народу», — говорится в сообщении.

Лидер КНДР выразил пожелания России успехов в защите её суверенитета и территориальной целостности. Ким Чен Ын отметил, что визит российской делегации в Пхеньян является свидетельством поддержки и солидарности российского народа с делом ТПК. Он также выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что во время парада в Пхеньяне военные несли флаги России и КНДР. Как заявил губернатор Курской области Александр Хинштейн, данное подразделение представляло собой военнослужащих, «бок о бок» сражавшихся с российскими военными. Хинштейн подчеркнул, что прохождение под песню «Служить России» символизировало крепкую дружбу народов. Мероприятие было организовано по случаю 80-й годовщины основания Трудовой партии Кореи и отразило общие традиции памяти воинского подвига.