КНДР представила на параде межконтинентальную ракету «Хвасон-20»
Ракеты, представленные на параде. Обложка © ЦТАК
На праздничном параде, посвящённом 80-летию правящей Трудовой партии Кореи, власти КНДР продемонстрировали новую межконтинентальную баллистическую ракету «Хвасон-20». Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.
Согласно ЦТАК, появление «могущественнейшего ядерного стратегического вооружения» «Хвасон-20» вызвало бурные реакции среди присутствующих на площади.
Ранее в параде в Пхеньяне прошли подразделения КНДР, которые участвовали в боях в Курской области. В ЦТАК отметили, что перед трибунами демонстрировались «непобедимые отряды заграничных операций», проявившие «несгибаемый корейский характер» и оставившие «новую страницу в истории Корейской народной армии».
