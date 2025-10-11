Роспотребнадзор назвал продукты, которые не стоит покупать

Роспотребнадзор предупредил о продуктах, которые не стоит приобретать в магазинах и на рынках. Опасность представляют картофель с зелёными пятнами, морковь с жёлто-зелёными вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшая зелень. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалисты подчёркивают, что важны условия хранения. Продукция должна находиться в хорошо проветриваемых помещениях, для скоропортящихся товаров обязателен холод, а каждый вид плодов желательно размещать отдельно. Простое ополаскивание на рынке не удаляет бактерии, поэтому сухофрукты следует не только промывать, но и вымачивать в чистой воде.

На отсутствие качества указывают плесень, гнилостные участки, повреждённая поверхность, следы химических веществ. Признаком порчи также является необычный вкус, запах, цвет или структура мякоти: чрезмерная мягкость, липкость или разжижение сигнализируют о загнивании. Особое внимание стоит уделять картофелю с зелёными пятнами, моркови с разноцветными вкраплениями, яблокам со скользкой кожурой, помятым арбузам и дыням, морщинистым огурцам, томатам с землёй, ягодам с повреждениями или избыточной влажностью, а также увядшей зелени.

Большинство овощей и фруктов хранится в холодильнике, кроме бананов, которые портятся на холоде. Некоторые плоды теряют вкус при низких температурах, поэтому их рекомендуется достать за несколько часов до употребления. Наибольшую пищевую ценность сохраняют местные сезонные продукты, так как короткое время между сбором и употреблением позволяет сохранить витамины и микроэлементы.

Ранее данные Росстата показали, что самым подешевевшим овощем в России стала морковь. Первый осенний месяц принёс приятные новости для кошельков покупателей: морковь стала дешевле почти на 17% (16,6%). Следом за ней подешевели картофель (на 15,2%) и репчатый лук (на 14,8%). Но помидоры, наоборот, взлетели в цене на 22,7%, а сладкий перец подорожал на 7,5%.