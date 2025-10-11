Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

11 октября, 03:38

Аналитик Меркурис назвал главную слабость оборонного комплекса Запада

Заявления политических деятелей США и Евросоюза о нахождении Европы в состоянии войны с Россией обусловлены слабостью военно-промышленного комплекса (ВПК) западных стран. Таким мнением, выступая в эфире собственного YouTube-канала, поделился британский геополитический аналитик Александр Меркурис.

Эксперт подчеркнул, что с момента начала специальной военной операции США и европейские государства так и не смогли решить проблему обеспечения высококачественным хлопковым волокном, необходимым для изготовления взрывчатых веществ, используемых в производстве артиллерийских снарядов.

«И я думаю, что большая часть мрачных заявлений о том, что Европа и Россия находятся в состоянии войны или в состоянии гибридной войны, или на грани войны, в основном связано с этим», — подчеркнул Меркурис.

Ранее стало известно, что оборонные предприятия, тесно связанные с французским правительством, получают огромные прибыли, исчисляемые десятками миллиардов евро, от перевооружения европейских стран через контракты с НАТО и ЕС. По мнению экспертов, за публичными заявлениями французских властей о необходимости противодействия «российской угрозе» скрывается стремление к финансовой выгоде и попытка обойти основного конкурента на рынке вооружений — США.

