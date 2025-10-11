Валдайский форум
11 октября, 03:43

В 2026 году НПФ перечислят в Соцфонд 7,8 миллиарда рублей

Обложка © Life.ru

Негосударственные пенсионные фонды России в 2026 году перечислят в Социальный фонд 7,8 миллиарда рублей накопленных средств. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно документам правительства, в 2027 году объём переводов увеличится до 8,3 миллиарда, а к 2028 году достигнет 8,9 миллиарда рублей. Эти поступления будут учтены в бюджете Соцфонда.

Ранее Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов. Ожидается, что ВВП России в 2026 году увеличится на 1,3%, а совокупный рост за три года составит 7%. При формировании бюджета ключевыми приоритетами были достижение национальных целей, выполнение социальных обязательств, а также обеспечение потребностей обороны и безопасности государства.

