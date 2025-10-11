Онищенко указал на потенциальные риски перехода на четырёхдневную учебную неделю

Внедрение четырёхдневной учебной недели в российских школах не приведёт к облегчению учебного процесса, а наоборот, увеличит ежедневную нагрузку на учеников. Об этом во время общения с РИА «Новости» заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По мнению эксперта, сокращение учебной недели не повлечёт за собой уменьшение объёма изучаемого материала. Учебная программа останется прежней, а появление новых предметов лишь добавит знаний, которые необходимо будет усвоить. Онищенко подчеркнул, что переход на четырёхдневную неделю, вероятнее всего, приведёт к тому, что занятия будут начинаться гораздо раньше, возможно, с шести часов утра.

Академик РАН обратил внимание, что аналогичная ситуация произошла при переходе с шестидневной на пятидневную учебную неделю. Тогда, по его словам, количество уроков не уменьшилось, что свидетельствует об устойчивой тенденции к увеличению нагрузки на школьников.

«Я долго сопротивлялся, когда мы переходили на пятидневку в школе, потому что программа осталась той же самой, но стало пять дней. Субботние все уроки распределили по остальным дням. То есть, грубо говоря, в каждом дне мы добавили ещё один урок ребёнку», — заключил Онищенко.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассматривается инициатива от фракции ЛДПР, направленная на изменение расписания школьных занятий. Предлагается начинать уроки не ранее 9 утра и перейти на пятидневную учебную неделю. Главными аргументами в пользу данного законопроекта являются забота о здоровье учащихся, стремление раскрыть их творческий потенциал и поддержка семейного воспитания.