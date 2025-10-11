Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 октября, 04:42

Выжившая после покушения Хананашвили подала новый иск к директору школы

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PeopleImages

Светлана Хананашвили обратилась в суд с заявлением о возмещении материального и морального ущерба в отношении директора столичной частной школы Василисы Масловой, которая организовала на неё покушение. Об этом пишет РИА «Новости».

Иск зарегистрирован в судебной системе, рассмотрение назначено на 19 ноября 2025 года. Помимо Масловой, ответчиком выступает Николай Фролов, участвовавший в деле. Размер заявленных требований официально не раскрывается.

Напомним, в январе 2020 года Василиса Маслова организовала покушение на жену депутата Михаила Хананашвили из-за ревности. Будучи директором частной школы, она привлекла двух бывших учеников. Жене Хананашвили нанесли ножевые ранения, но благодаря помощи медиков женщина выжила.

Суд избрал меру пресечения для петербургского депутата Малькевича
Суд избрал меру пресечения для петербургского депутата Малькевича

А ранее стало известно, что пенсионер из Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа. Поводом для расправы послужил запрет копать червей на участке. Обвиняемый достал из собственной сумки складной нож и нанёс оппоненту один удар в область грудной клетки. Полученное ранение оказалось смертельным, и потерпевший скончался на месте. За данное преступление пенсионер может получить до 15 лет лишения свободы.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar