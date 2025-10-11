Выжившая после покушения Хананашвили подала новый иск к директору школы

Светлана Хананашвили обратилась в суд с заявлением о возмещении материального и морального ущерба в отношении директора столичной частной школы Василисы Масловой, которая организовала на неё покушение. Об этом пишет РИА «Новости».

Иск зарегистрирован в судебной системе, рассмотрение назначено на 19 ноября 2025 года. Помимо Масловой, ответчиком выступает Николай Фролов, участвовавший в деле. Размер заявленных требований официально не раскрывается.

Напомним, в январе 2020 года Василиса Маслова организовала покушение на жену депутата Михаила Хананашвили из-за ревности. Будучи директором частной школы, она привлекла двух бывших учеников. Жене Хананашвили нанесли ножевые ранения, но благодаря помощи медиков женщина выжила.

А ранее стало известно, что пенсионер из Благовещенска предстанет перед судом по обвинению в убийстве соседа. Поводом для расправы послужил запрет копать червей на участке. Обвиняемый достал из собственной сумки складной нож и нанёс оппоненту один удар в область грудной клетки. Полученное ранение оказалось смертельным, и потерпевший скончался на месте. За данное преступление пенсионер может получить до 15 лет лишения свободы.