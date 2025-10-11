Иеромонах Гурий рассказал о чуде с иконой Матроны Московской в бою под Работино

Иеромонах Гурий рассказал о чудесном случае с иконой Матроны Московской в бою под Работино летом 2023 года. По словам священника, единственным местом, уцелевшим после обстрела позиций разведбата морской пехоты РФ под Работино, осталось углубление, где находилась та самая икона, пишет РИА «Новости».

«Враг ударил по нам во второй половине июня. <...> Единственное место, оставшееся целым от позиций батальона, — это маленькое углубление, буквально «лисья нора» на двух-трёх человек, где стояла иконочка Матроны Московской. То, что икона и место, где она стояла, уцелели — это чудо, конечно же», — рассказал отец Гурий.

Он подчеркнул, что на передовой нередко происходят подобные чудесные явления, связанные со святынями.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о ценных подарках, которые он получил на прошедший день рождения. Среди них особое место занимают две иконы с фронта, переданные одним из командующих. Эти иконы, по словам российского лидера, спасли жизни бойцов, о чём свидетельствуют вмятины от пуль. Президент выразил благодарность военнослужащим и пожелал им защиты Господа.