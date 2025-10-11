Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого о якобы нарушении Россией олимпийского перемирия.

Так, представитель киевского режима Тихий озвучил позицию относительно инициативы Италии о введении «олимпийского перемирия». По его словам, Киев в целом не препятствует предложенной временной приостановке боевых действий. Однако эта готовность сопровождается напоминанием о предполагаемых прецедентах несоблюдения подобных договоренностей со стороны Москвы. Тихий акцентировал внимание на том, что Россия якобы уже дважды игнорировала режим перемирия: один раз — в 2008 году, во время грузинской операции против Южной Осетии, и второй раз — в 2022 году, с началом так называемой специальной военной операции (СВО).

«Полный профан. Что касается 2008 года, то в 2009 году международная комиссия ЕС заключила, что «Михаил Саакашвили не отражал «российскую агрессию», о чем он не перестает заявлять по сей день, а планировал наступательную войн. Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается «вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия», то, видимо, у него вообще всё в голове перепуталось», — сказала она в беседе с газетой «Известия».

По словам дипломата, Тихий продемонстрировал полное незнание фактов, обвинив Москву в нарушении олимпийских перемирий. Захарова напомнила, что международная комиссия ЕС в 2009 году установила: ответственность за развязывание конфликта на Южном Кавказе несёт режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не Россия.

Ранее Тихий заявил, что Украина поддерживает итальянскую инициативу о глобальном перемирии на время зимних Олимпийских игр 2026 года. Он подчеркнул, что Киев якобы готов прекратить огонь с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой другой момент, включая настоящее время.