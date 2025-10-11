Украина выразила поддержку итальянской инициативе о глобальном перемирии во время зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге. Он отметил, что Киев готов к прекращению огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой другой момент.

«Мы поддерживаем такой призыв. Украина готова к установлению режима прекращения огня с Россией не только во время Олимпиады, но и в любой момент, в том числе сейчас», — подчеркнул он.

По словам Тихого, ранее Киев уже соглашался на предложение США о перемирии, однако Россия, по его утверждению, якобы продолжает игнорировать подобные инициативы.

Ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский возложил ответственность за блэкаут в Киеве на Виталия Кличко. Бывший комик заявил, что проблема не сводится только к системам ПВО, поскольку военные не могут применять Patriot против дронов. Напомним, что в ночь на 10 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно‑промышленного комплекса Украины. В ходе операции использовались гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и беспилотные летательные аппараты. Все назначенные цели были поражены