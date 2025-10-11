Украинцы вымогали у дочки пленного бойца ВС РФ деньги, угрожая прислать его голову

Дочь российского военнослужащего Татьяна сообщила агентству ТАСС шокирующие подробности, связанные с пленением её отца. По ее словам, родственникам бойца, попавшего в украинский плен, поступали угрозы с требованием выкупа, вплоть до ультиматума о «присылке головы».

Татьяна рассказала, что сразу после того, как её отец оказался в плену, с ней связался украинский журналист и общественный деятель Владимир Золкин, который продемонстрировал ей раненого отца по видеосвязи.

Однако уже в тот же день ей поступил звонок с украинского номера. Мужчина, говоривший с акцентом, потребовал срочно перевести денежные средства. Татьяна передала, что абонент поставил условие: ей дали всего несколько минут, чтобы отправить деньги в долларах. Когда она ответила, что не разбирается в долларах, собеседник уточнил сумму, заявив, что это эквивалентно 30 тысячам рублей.

Он пообещал, что в случае перевода отца немедленно посадят в вертолет и отправят в Россию. При этом он добавил, что в противном случае ему пришлют голову дочери.

«Если вы куда-то обратитесь, напишете заявление, будет ещё хуже», — рассказала Татьяна о поступившем следом сообщении.

В итоге семье Василия из Стерлитамака (Башкирия) удалось добиться освобождения военнослужащего из плена, избежав шантажа со стороны украинских спецслужб благодаря своевременному обращению в правоохранительные органы.

